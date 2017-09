. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALBUQUERQUE, N.M. (AP) — An Albuquerque solar company is helping a TED Talks-type event in New Mexico’s largest city run all on solar energy.

CloudSolar has announced that it will power TEDxABQ on Saturday on solar.

Paul Droege, the company’s founder, says the attendees see “how easy and liberating” it is to use solar power.

TEDxABQ executive director Beth Haley says organizers try each year to make the event more sustainable.