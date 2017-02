Texas Sports Writers Association 2A all-state team

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BRYAN, Texas (AP) — Bremond quarterback Roshauud Paul and Refugio linebacker Kobie Herring, who led their teams to state titles, are the players of the year on the 66th Annual Texas Sports Writers Association’s Class 2A All-State Football Team.

Paul, who signed with Texas A&M and is enrolled to take part in spring drills, threw for 2,056 yards and rushed for 2,892 more in leading Bremond to a 16-0 record for the Division II title, the school’s third straight state title. He accounted for 81 touchdowns in earning offensive player of the year. Herring had 37 tackles for losses for 15-1 Refugio, which won the Division I title, to earn the defensive player of the year.

FIRST TEAM

Offense

Guards — Calam Earley, Centerville, 5-11, 185, sr.; Michael Jefferson, Mason, 5-11, 235, sr.

Tackles — J.R. Rocha, Bremond, 6-1, 280 sr.; Steven Garlock, Iraan, 6-0, 230, sr.

Center — Trey Upton, Refugio, 6-1, 240, jr.

Wide receivers — Trai Gardner, Tenaha, 5-11, 180, jr.; Hunter Hawthorne, Bells, 6-2, 185, jr.

Tight end — Luis Escajeda, Van Horn, 5-10, 180, sr.

Quarterback — Roshauud Paul, Bremond, 6-0, 170, sr.

Running backs — Daryel Lozoya, Iraan, 5-9, 185, sr.; Jaylon Mascorro, Refugio, 6-2, 225, sr.; Day’veon Dockins, Munday, 5-8, 162, sr.

Fullback — Jose Tellez, Wellington, 5-10, 190, sr.

Place-kicker — Luis Hernandez, Carlisle, 5-9, 150, sr.

All-purpose — Coy Williams, Evadale, 6-1, 190, jr.

Defense

Linemen — Trace Mascorro, Refugio, 6-2, 270, sr.; Xavier Waggoner, Electra, 6-4, 215, sr.; Curtis Hulse, Windthorst, 6-0, 205, jr.; Tanner Redus, Bremond, 5-10, 175, sr.

Linebackers — Kobie Herring, Refugio, 6-1, 225, sr.; Lucas Steinkamp, Crawford, 5-8, 175, sr.; Clayton Kent, Iraan, 6-0, 180, sr.; Levi Ware, Wheeler, 6-0, 190, sr.

Backs — D’Mond LaFond, Refugio, 6-3, 195, sr.; Trell Thomson, Anson, 5-8, 170, sr.; Evan Dayton, Mason, 5-9, 135, sr.; Gevon Williams, Cayuga, 5-10, 160, sr.

Punter — Austin Owens, Gladewater Union Grove, 6-4, 195, sr.

Kick returner — De’Monderick Winters, Burton, 6-2, 190, soph.

Offensive player of the year — Paul, Bremond

Defensive player of the year — Herring, Refugio

Coach of the year – Jeff Kasowski, Bremond

SECOND TEAM

Guards — Shelion Rodriguez, Iraan, 6-0, 245, sr.; Casey Black, Evadale, 6-1, 275, sr.

Tackles — Colton Carter, Thrall, 6-3, 215, sr.; Julio Castellano, Flatonia, 6-0, 290, sr.

Center — Clayte Hickey, Crawford, 5-10, 175, sr.

Wide receivers — Jake Edgemon, Petrolia, 5-11, 165, jr.; Quentyvian Borders, San Augustine, 6-3, 180, jr.

Tight end — Coleman Robinson, Centerville, 6-3, 220, sr.

Quarterback — CJ Horn, Tenaha, 6-0, 200, jr.

Running backs — Tim Childers, Crosbyton, 5-8, 170, jr.; AJ Reed, Post, 5-9, 175, sr.; Brandon Madison, Centerville, 5-10, 205, jr.

Fullback — Gage Brooks, Stratford, 6-1, 210, sr.

Place-kicker — Marc Cabrera, Sundown, 5-8, 155, jr.

All-purpose — Kyle O’Bannon, Iraan, 6-0, 165, jr.

Defense

Linemen — Waylon Henkel, Thrall, 5-10, 180, sr.; TK Gardner, Tenaha, 6-3, 335, sr.; Robert Cruthird, Boles, 6-4, 215, sr.; Canon Andrews, Iraan, 6-4, 245, sr.

Linebackers — Ethan Baccus, Anson, 5-8, 175, sr.; Eric Wilganowski, Bremond, 5-8, 165, jr.; Cooper Baize, Mart, 6-0, 175, jr.; Tavoris Giles, Tenaha, 5-11, 185, jr.

Backs — Jeff Ward, Crawford, 5-9, 160, sr.; Jace Terry, Mart, 6-1, 170, jr.; Max Jackson, Carlisle, 5-8, 140, jr.; Joseph Cruz, Bruni, 5-11, 165, sr.

Punter — Kyle King, Milano, 6-3, 200, jr.

Kick returner — Mark Adams, New Deal, 5-5, 145, sr.

THIRD TEAM

Guards — Robert Montanez, Hamlin, 5-8, 220, sr.; (tie) Grant Farley, Boles, 6-2, 274, sr.; Cody Taylor, 6-3, 200, Carlisle, sr.

Tackles — Matthew Buckley, Roscoe, 6-1, 250, sr.; Brenden Stephens, Wellington, 6-4, 225, sr.

Center — (tie) Reagan Billings, Yorktown, 6-0, 270, sr.; Brandon Flores, Crosbyton, 6-2, 300, sr.

Wide receivers — Dawson Chumley, Groveton, 6-3, 175, sr.; Daniel Sanchez, De Leon, 5-8, 145, sr.

Tight end — (tie) Jayce Black, Wortham, 6-1, 175, sr.; Josh White, Bremond, 5-10, 180, sr.

Quarterback — (tie) Brian Hamilton, Albany, 6-2, 185, jr.; Caleb Harmel, Burton, 6-2, 190, soph.

Running backs — Haddon Hudson, Mason, 6-1, 185, sr.; Ty Jordan, Normangee, 5-11, 205, sr.; Brandon Adams, Ben Bolt, 5-10, 218, sr.

Fullback — (tie) Koy Howle, Centerville, 5-11, 215, sr.; Parker Johnson, Collinsville, 5-5, 200, sr.

Place-kicker — Daniel Sanchez, De Leon, 5-8, 145, sr.

All-purpose — Ja’Kevian Rose, Linden-Kildare, 5-10, 168, jr.

Defense

Linemen — Jesse Sites, Hawley, 6-1, 195, sr.; Daniel Pinon, Seagraves, 5-7, 160, sr.; Shawn Montanez, Hamlin, 5-9, 210, jr. Tyree Williams, Mart, 6-2, 210, sr.

Linebackers — Trent Staneart, Carlisle, 6-1, 220, sr.; Holt Bivens, Munday, 5-9, 150, sr.; Estevan Carreon, Bruni, 5-8, 225, sr.; Andrew Alexander, Memphis, 5-11, 185, soph.

Backs — Jake Shaw, Normangee, 5-11, 170, jr; Caydyn Gillham, Hubbard, 6-0, 170, sr.; Joe Sandifer, Thrall, 5-9, 165, jr.; Holden Senclair, Cross Plains, 6-4, 215, Sr.

Punter — Samuel Netro, Flatonia, 6-1, 190, sr.

Kick returner — Jeff Ward, Crawford, 5-9, 160, sr.