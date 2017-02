. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEW YORK (AP) — AP POLL ALERT: In wild week of men’s hoops, Gonzaga stays No. 1, Villanova jumps to No. 2, Kansas is No. 3; Baylor falls.