By ASSOCIATED PRESS

LAUSANNE, Switzerland (AP) — Usain Bolt stripped of relay gold medal from 2008 Olympics in doping case of teammate Nesta Carter.