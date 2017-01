TABC high school basketball rankings

By ASSOCIATED PRESS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUGAR LAND, Texas (AP) — High school basketball rankings as compiled by the Texas Association of Basketball Coaches for the week of Jan. 16:

BOYS PUBLIC

Class 6A

1. Klein Forest, 21-0; 2. Houston Sam Houston, 25-1; 3. SA Wagner, 22-1; 4. Cedar Hill, 19-4; 5. Dallas Skyline, 20-1; 6. Garland Lakeview Centennial, 21-3; 7. Cypress Falls, 19-3; 8. Austin Westlake, 18-5; 9. Houston Bellaire, 18-7; 10. Fort Bend Bush, 15-4; 11. Edinburg Vela, 20-3; 12. Keller, 20-1; 13. Pearland Dawson, 17-6; 14. Denton Guyer, 17-4; 15. Duncanville, 17-5; 16. Amarillo Tascosa, 13-4; 17. Pearland, 21-5; 18. Laredo United, 14-7; 19. Laredo Alexander, 22-2; 20. Spring Dekaney, 17-5; 21. Aldine Davis, 14-7; 22. Spring Westfield, 18-7; 23. Waco Midway, 20-3; 24. South Grand Prairie, 17-5; 25. EP Americas, 22-2.

Class 5A

1. Dallas Kimball, 14-6; 2. Waco University, 18-8; 3. Austin LBJ, 15-4; 4. Manvel, 16-8; 5. Little Elm, 19-4; 6. Lubbock Coronado, 21-2; 7. Dallas Wilson, 13-1; 8. Waxahachie, 16-6; 9. Texas City, 17-6; 10. EP Bowie, 18-4; 11. Lancaster, 14-8; 12. Brownsville Veterans Memorial, 23-3; 13. McKinney North, 17-5; 13. SA Houston, 15-6; 14. Mansfield Timberview, 17-6; 16. Fort Bend Elkins, 15-7; 17. Fort Bend Marshall, 19-6; 18. FW Chisholm Trail, 18-4; 19. EP Andress, 15-6; 20. EP Burges, 16-3; 21. Amarillo, 15-11; 22. Amarillo Palo Duro, 15-3; 23. Humble, 20-5; 24. SA Jefferson, 16-6; 25. Justin Northwest, 19-4.

Class 4A

1. Silsbee, 18-5; 2. Dallas Lincoln, 17-5; 3. Freeport Brazosport, 19-4; 4. Abilene Wylie, 20-3; 5. CC West Oso, 18-4; 6. Center, 22-4; 7. Decatur, 17-6; 8. Houston North Forest, 10-10; 9. Burkburnett, 18-3; 10. Argyle, 19-3; 11. Lubbock Estacado, 13-8; 12. Midlothian Heritage, 20-4; 13. Dallas Carter, 11-7; 14. Houston Yates, 12-7; 15. Wilmer-Hutchins, 10-8; 16. Paris, 16-4; 17. Lampasas, 16-2; 18. Lamesa, 19-3; 19. Brownfield, 10-11; 20. Levelland, 18-4; 21. Athens, 18-2; 22. Waxahachie Life, 18-7; 23. Seminole, 11-10; 24. Boerne, 18-6; 25. Wharton, 15-8.

Class 3A

1. Dallas Madison, 11-9; 2. Santa Rosa, 22-3; 3. Jarrell, 18-3; 4. Ponder, 19-4; 5. La Marque, 101-4; 6. Brock, 16-8; 7. Teague, 13-8; 8. Peaster, 14-5; 9. Kountze, 16-9; 10. Hempstead, 16-3; 11. SA Randolph, 17-4; 12. Littlefield, 15-6; 13. SA Cole, 16-7; 14. Canadian, 9-2; 15. Childress, 14-1; 16. Dallas Triple A, 11-8; 17. Commerce, 20-2; 18. Wall, 13-6; 19. Karnes City, 21-2; 20. Nacogdoches Central Heights, 15-8; 21. Bowie, 13-9; 22. Rice, 10-3; 23. Jefferson, 15-7; 24. Mount Pleasant Chapel Hill, 19-4; 25. Poth, 19-3.

Class 2A

1. Muenster, 17-5; 2. Anthony, 15-4; 3. Mumford, 23-2; 4. Clarksville, 17-6; 5. Clarendon, 16-2; 6. Port Aransas, 20-3; 7. Electra, 17-3; 8. Tenaha, 17-2; 9. Kerens, 15-5; 10. La Rue La Poynor, 13-8; 11. Stinnett West Texas, 18-1; 12. Neches, 21-2; 13. New Deal, 19-2; 14. Stratford, 14-2; 15. Grapeland, 19-5; 16. Albany, 15-4; 17. Cherino, 15-6; 18. Shelbyville, 15-5; 19. Snook, 18-4; 20. Petrolia, 17-5; 21. Dallardsville Big Sandy, 15-6; 22. Farwell, 16-3; 23. Evadale, 12-5; 24. Alto, 15-3; 25. SA Gervin, 10-4.

Class 1A

1. Lipan, 22-1; 2. Happy, 13-3; 3. Leggett, 21-3; 4. Nazareth, 12-9; 5. New Home, 20-2; 6. Calvert, 9-4; 7. Waelder, 18-4; 8. Lingleville, 15-4; 9. Graford, 15-7; 10. Borden County, 7-1; 11. Laneville, 11-11; 12. Imperial Buena Vista, 15-4; 13. Jayton, 18-5; 14. Eula, 15-6; 15. Lenorah Grady, 11-4; 16. Turkey Valley, 8-3; 17. Shamrock, 16-4; 18. Garden City, 6-4; 19. Dime Box, 12-7; 20. Ropesville, 14-2; 21. Meadow, 7-4; 22. Slidell, 15-8; 23. Bronte, 5-6; 24. Slocum, 13-10; 25. Coolidge, 8-8.

BOYS PRIVATE

TAPPS 6A/SPC

1. Tomball Concordia, 18-6; 2. Houston Kinkaid, 14-7; 3. Plano Prestonwood, 12-7; 4. Dallas Greenhill, 20-5; 5. Dallas Bishop Dunne, 13-8; 6. SA Central Catholic, 19-8; 7. Dallas Bishop Lynch, 20-7; 8. Houston Village, 16-2; 9. SA Antonian, 19-7; 10. Houston St Thomas, 13-5.

TAPPS 5A

1. SA Christian, 28-2; 2. Houston 2nd Baptist, 22-7; 3. Tyler All-Saints, 17-5; 4. St. Mary’s Hall, 13-5; 5. Cedar Hill Trinity Christian, 18-9; 6. Midland Christian, 20-7; 7. Austin Hyde Park, 15-6; 8. Austin St. Michael’s Cath, 19-9; 9. Houston Emery/Weinter, 16-8; 10. FW Southwest Christian, 14-5.

TAPPS 4A

1. Lubbock Trinity Christian, 20-6; 2. Waco Vanguard, 19-7; 3. Houston St. Thomas Episcopal, 10-3; 4. The Woodlands Christian, 15-3; 5. Lubbock Christian, 19-2; 6. Colleyville Covenant, 15-7; 7. Midland Trinity, 13-4; 8. Boerne Geneva, 13-6; 9. Arlington Pantego, 12-7; 10. Austin Texas for Deaf, 12-4.

TAPPS 3A

1. Dallas Yavneh, 20-2; 2. Kerrville Our Lady of the Hills, 15-6; 3. Abilene Christian, 15-5; 4. SA Lutheran, 20-8; 5. Bryan Brazos Christian, 13-5; 6. Willow Park Trinity Christian, 10-6; 7. Denton Calvary, 14-9; 8. Rockwall Heritage Christian, 10-3; 9. Dallas The Covenant, 10-7; 10. Brownsville First Baptist, 11-8.

TAPPS 2A

1. Huntsville Alpha Omega, 25-2; 2. Austin The Waldorf, 18-3; 3. Sherman Texoma Christian, 19-2; 4. Bryan Allen, 17-10; 5. Baytown Christian, 16-6; 6. Lubbock All-Saints Episcopal, 16-7; 7. Dallas First Baptist, 11-3; 8. Richardson Canyon Creek, 18-3; 9. Houston The Briarwood, 7-3; 10. Lubbock Southcrest Christian, 11-1.

TAPPS 1A

1. Conroe Lifestyle Christian, 21-8; 2. Granbury North Central Texas, 14-5; 3. Fredericksburg Heritage, 10-5; 4. Edinburg Harvest Christian, 14-5; 5. Kingwood The Covenant, 21-7; 6. DeSoto The Canterbury Episcopal, 6-11; 7. Houston Southwest Christian, 12-6; 8. Palmhurst Faith Christian, 10-5; 9. WF Notre Dame, 11-4; 10. Houston Family Christian, 10-5.

___

GIRLS PUBLIC

Class 6A

1. Duncanville, 25-2; 2. SA Johnson, 26-3; 3. League City Clear Springs, 21-3; 4. Killeen Ellison, 22-4; 5. Euless Trinity, 22-3; 6. Pflugerville, 20-7; 7. DeSoto, 12-6; 8. Cedar Hill, 21-6; 9. Cypress Ranch, 18-6; 10. Round Rock Cedar Ridge, 20-7; 11. Converse Judson, 18-4; 12. SA Wagner, 18-3; 13. Spring Dekaney, 22-4; 14. Katy Seven Lakes, 25-3; 15. Cibolo Steele, 20-6; 16. Galena Park North Shore, 21-4; 17. Arlington Bowie, 22-3; 18. Fort Bend Travis, 19-4; 19. Fort Bend Hightower, 19-5; 20. Plano, 15-7; 21. Plano West, 19-6; 22. Cedar Park Vista Ridge, 21-5; 23. Laredo Alexander, 27-1; 24. Alief Hastings, 24-5; 25. Klein, 17-3.

Class 5A

1. Amarillo, 26-1; 2. Mansfield Timberview, 24-2; 3. Mansfield Summit, 20-6; 4. Canyon, 18-2; 5. Tomball Memorial, 20-4; 6. Barbers Hill, 22-4; 7. Saginaw Boswell, 26-3; 8. Frisco Lone Star, 18-5; 9. Frisco Liberty, 19-6; 10. Kerrville Tivy, 22-3; 11. Lewisville The Colony, 26-1; 12. Georgetown, 18-6; 13. Dayton, 22-2; 14. Austin High, 23-4; 15. Colleyville Heritage, 19-6; 16. Prosper, 18-7; 17. College Station, 20-6; 18. Mansfield Legacy, 17-8; 19. EP Andress, 21-3; 20. Sulphur Springs, 20-3; 21. CC Carroll, 21-4; 22. Houston Madison, 17-7; 23. Plainview, 20-7; 24. Brownville Veterans Memorial, 21-7; 25. Laredo Cigarroa, 22-7.

Class 4A

1. Argyle, 23-2; 2. Kennedale, 25-3; 3. Liberty Hill, 24-2; 4. Godley, 24-4; 5. Tatum, 25-0; 6. Navasota, 28-3; 7. Levelland, 21-4; 8. Gatesville, 26-1; 9. Madisonville, 19-3; 10. Devine, 19-4; 11. Stephenville, 19-6; 12. Houston Wheatley, 21-3; 13. Boerne, 19-2; 14. Brownsboro, 20-5; 15. Denver City, 17-5; 16. Gilmer, 22-3; 17. Cleveland, 15-7; 18. Brownwood, 17-8; 19. Abilene Wylie, 16-8; 20. Fredericksburg, 21-5; 21. Bridgeport, 19-5; 22. Houston Yates, 20-4; 23. Orange Grove, 22-4; 24. Wharton, 21-6; 25. Bullard, 22-5.

Class 3A

1. Canadian, 19-3; 2. Brock, 20-7; 3. Little River Academy, 19-5; 4. Wall, 16-7; 5. Tuscola Jim Ned, 18-6; 6. Hitchcock, 23-3; 7. Mount Vernon, 22-5; 8. Whitewright, 23-2; 9. Pottsboro, 19-1; 10. Sunnyvale, 23-2; 11. Palacios, 23-1; 12. Bowie, 22-1; 13. Winnsboro, 16-10; 14. Mount Pleasant Chapel Hill, 21-5; 15. Franklin, 26-1; 16. Goliad, 18-6; 17. San Diego, 23-3; 18. Marion, 18-6; 19. Woodville, 20-5; 20. Littlefield, 16-8; 21. Idalou, 19-6; 22. Shallowater, 18-5; 23. Jarrell, 16-9; 24. Teague, 13-4; 25. Vanderbilt Industrial, 19-6.

Class 2A

1. Claude, 24-0; 2. Martins Mill, 23-2; 3. La Rue La Poynor, 21-4; 4. Panhandle, 16-6; 5. Falls City, 19-4; 6. Bells, 20-4; 7. Windthorst, 18-3; 8. Woden, 24-1; 9. Tenaha, 21-4; 10. Hico, 23-4; 11. Mason, 22-6; 12. Weimar, 20-8; 13. Stratford, 17-7; 14. San Saba, 23-3; 15. Centerville, 19-5; 16. Era, 20-2; 17. Muenster, 20-5; 18. Evadale, 18-5; 19. Sundown, 19-4; 20. Abernathy, 18-5; 21. Grapeland, 21-5; 22. Haskell, 21-5; 23. Shiner, 19-6; 24. Joaquin, 19-4; 25. Farwell, 17-4.

Class 1A

1. Nazareth, 22-1; 2. Dodd City, 20-3; 3. Hermleigh, 20-0; 4. Huckabay, 20-2; 5. Garden City, 17-4; 6. O’Donnell, 20-3; 7. Eula, 18-5; 8. Spur, 19-5; 9. McMullen County, 18-3; 10. Ropesville, 17-2; 11. Barksdale Nueces Canyon, 18-5; 12. Klondike, 15-4; 13. Ira, 18-5; 14. May, 16-6; 15. Slocum, 16-6; 16. Moulton, 18-5; 17. Lipan, 14-11; 18. Leakey, 16-7; 19. Slidell, 18-3; 20. Blum, 16-8; 21. White Deer, 14-8; 22. McLean, 19-4; 23. Lorenzo, 18-6; 24. Apple Springs, 6-6; 25. Slocum, 16-6.

GIRLS PRIVATE

TAPPS 6A/SPC

1. Houston Kinkaid, 22-3; 2. Plano Prestonwood, 17-7; 3. Dallas Bishop Lynch, 20-4; 4. SA Antonian, 26-4; 5. SA Incarnate Word, 20-5; 6. Dallas Parish Episcopal, 16-4; 7. Houston St. Agnes, 24-7; 8. Houston Christian, 24-6; 9. Dallas Greenhill, 18-6; 10. Argyle Liberty Christian, 16-10.

TAPPS 5A

1. Dallas Christian, 21-5; 2. CC IWA, 25-3; 3. Houston Westbury Christian, 13-9; 4. Midland Christian, 21-3; 5. Tyler Grace Community Christian, 18-7; 6. Austin Regents, 15-8; 7. SA Christian, 13-6; 8. Austin St. Michaels, 17-8; 9. CC John Paul II, 17-9; 10. FW Southwest Christian, 16-9.

TAPPS 4A

1. Marble Falls Faith, 23-4; 2. Houston Lutheran North, 14-8; 3. Lubbock Trinity Christian, 14-12; 4. FW Lake Country Christian, 15-14; 5. Arlington Pantego, 12-5; 6. Lubbock Christian, 12-16; 7. Austin School for Deaf, 18-3; 8. Austin Brentwood, 13-8; 9. McKinney Christian, 14-8; 10. Flower Mound Coram Deo Academy, 17-6.

TAPPS 3A

1. Beaumont Legacy, 24-2; 2. Midland Classical, 17-6; 3. Temple Central Texas Christian, 19-7; 4. Mission San Juan Diego, 10-6; 5. Tomball Rosehill, 15-10; 6. Spring Frassati Catholic, 15-5; 7. Denton Calvary, 12-9; 8. Willow Park Heritage, 9-5; 9. SA Keystone, 8-1; 10. Round Rock Christian, 11-10.

TAPPS 2A

1. Muenster Sacred Heart, 22-6; 2. Bryan St. Joseph, 18-7; 3. Austin Waldorf, 14-8; 4. Red Oak Ovilla Christian, 14-4; 5. Sherman Texoma, 11-7; 6. Shiner St. Paul, 11-9; 7. Universal City First Baptist, 13-8; 8. Christian Academy of SA, CASA;, 9-4; 9. Plainview Christian, 11-8; 10. Bryan Allen, 7-4.

TAPPS 1A

1. Edinburg Harvest Christian, 17-2; 2. DeSoto Canterbury, 11-3; 3. WF Notre Dame, 14-7; 4. WF Christ Academy, 14-6; 5. Houston Southwest Christian, 11-7; 6. EP Jesus Chapel, 7-1; 7. Granbury NCTA, 5-5; 8. Waxahachie Prep, 6-4; 9. San Marcos Hill Country, 4-2; 10. SA Legacy, 8-8.